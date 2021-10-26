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Уряд затвердив новий склад правління Укрзалізниці

26/10/2021 20:10

Кабінет Міністрів України рішенням затвердив новий склад правління АТ “Укрзалізниця”.

Про це інформує пресслужба компанії.

Згідно з постановою уряду №1101 від 25 жовтня 2021 року, головою правління компанії призначено Олександра Камишіна, який раніше виконував обов’язки очільника компанії.

Членами правління призначено Григорія Бойка та Євгена Лященка. Крім того, уряд затвердив на посадах членів правління “УЗ” Ореста Логунова, Олександра Перцовського та Романа Черніцького.

Вказаний склад правління “Укрзалізниці” призначено тимчасово, на період до прийняття загальними зборами акціонерів товариства (за поданням нового складу наглядової ради) рішення щодо формування правління.

Цим же документом Кабінет Міністрів України припинив повноваження членів правління Укрзалізниці Франтішека Буреша та Івана Юрика та звільнив від виконання обов’язків члена правління Івана Синякова.

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