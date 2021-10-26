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НКРЕКП спростувала інформацію про можливе підвищення тарифу на розподіл газу

26/10/2021 14:47

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг спростувала інформацію про можливе підвищення тарифу на розподіл природного газу.

Про це інформує пресслужба НКРЕКП у вівторок, 26 жовтня.

“Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, які тиражуються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до законодавства, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік НКРЕКП затверджує щорічно, зокрема – у грудні попереднього року. Однак наразі жодних рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалось.

Крім того, за оперативними узагальненими розрахунками, навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів.

“Наміри окремих операторів газорозподільчих мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані”, – наголосили у пресслужбі.

Так, у проєктах розрахунків облгазів пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу у 2022 році від 61% до 443%. Оператори пояснюють такі проєкти розрахунків здебільшого різким зростанням ринкової ціни природного газу.

У НКРЕКП зазначили, що обґрунтованість таких проєктів буде ретельно перевірена, адже регулятор затверджує не бажані тарифи і наміри окремих компаній, а виключно економічно-обґрунтовані тарифи.

До того, ж зауважили у пресслужбі, досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, що є значно нижчими, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільчих мереж і “немає підстав сумніватися, що так буде і в цьому році”.

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