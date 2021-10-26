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На Донеччині поліцейський продавав криміналітету зброю із зони ООС. ВІДЕО

26/10/2021 20:24

У Донецькій області правоохоронці затримали поліцейського, що торгував зброєю та боєприпасами з району проведення операції Об’єднаних сил.

Про це у вівторок, 26 жовтня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Співробітники СБУ викрили поліцейського патрульної служби полку спецпризначення “Київ” та його спільника, які торгували зброєю та боєприпасами з району проведення ООС”, – йдеться в повідомленні.

Наразі обом зловмисникам повідомлено підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, старший сержант поліції, який був відряджений у район проведення ООС для проходження служби, організував незаконний збут зброї, набоїв та вибухівки по всій території України.

Разом зі своїм спільником вони продавали “товар” представникам криміналітету.

Зброю та боєприпаси зловмисники зберігали у приватних гаражних приміщеннях Краматорська.

Правоохоронці затримали обох зловмисників у цьому місті – одразу після чергового збуту зброї.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

  • 61 гранату;
  • чотири міни, різної модифікації;
  • майже 13 кг вибухових речовин;
  • 30 підривачів;
  • 38 реактивних набоїв та димових гранат/мін;
  • понад 10 600 набоїв різного калібру;
  • пістолети-кулемети, карабіни.

У рамках кримінального провадження триває досудове розслідування.

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Україна

На Донеччині поліцейський продавав криміналітету зброю із зони ООС. ВІДЕО

У Донецькій області правоохоронці затримали поліцейського, що торгував зброєю та боєприпасами з району проведення операції Об’єднаних сил. Про це у вівторок, 26 жовтня, інформує пресцентр Служби безпеки України. “Співробітники...

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