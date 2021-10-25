На Донеччині на території роти поліції “Кривбас” виявили незаконний арсенал зброї. ВІДЕО

У селі Тоненьке Донецької області працівники Державного бюро розслідувань виявили великий незаконно облаштований арсенал зброї і боєприпасів.
Про це в понеділок, 25 жовтня, інформує пресслужба ДБР.
“Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас» Нацполіції з Дніпропетровської області”, – йдеться в повідомленні.
За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу.
Зокрема, було вилучено 133 пакунки з предметами, зовні схожими на постріли гранатометні різної модифікації – 89 одиниць; реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 одиниць; ручні гранати різних модифікацій – 336 одиниць; запали – 329 одиниць, а також близько 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки, повідомили в ДБР.
Проводяться слідчі дії для встановлення походження зброї та встановлення осіб, які облаштували схованку.
Вирішується питання призначення відповідних судово-балістичних, вибухотехнічних та хімічних експертиз.
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