На Донеччині на території роти поліції “Кривбас” виявили незаконний арсенал зброї. ВІДЕО

У селі Тоненьке Донецької області працівники Державного бюро розслідувань виявили великий незаконно облаштований арсенал зброї і боєприпасів.

Про це в понеділок, 25 жовтня, інформує пресслужба ДБР.

“Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас» Нацполіції з Дніпропетровської області”, – йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу.

Зокрема, було вилучено 133 пакунки з предметами, зовні схожими на постріли гранатометні різної модифікації – 89 одиниць; реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 одиниць; ручні гранати різних модифікацій – 336 одиниць; запали – 329 одиниць, а також близько 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки, повідомили в ДБР.

Проводяться слідчі дії для встановлення походження зброї та встановлення осіб, які облаштували схованку.

Вирішується питання призначення відповідних судово-балістичних, вибухотехнічних та хімічних експертиз.

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