В ОРДЛО дві третини лікарень заповнені COVID-хворими, – правозахисники

На тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донецької та Луганської областей дві третини лікарень заповнені хворими на COVID-19.
Про це йдеться в повідомленні “Східної правозахисної групи” у фейсбуці.
“Дві третини лікувальних закладів заповнені хворими на COVID-19. У більшості окупованих міст заповнені й гінекологічні відділення. Операції щодо гінекології проводять лише у Донецьку та Луганську в обмеженій кількості”, – зазначають в “СПГ”.
Зокрема, правозахисники відзначають, що лише онкологічні відділення не віддають для лікування хворих на коронавірус.
Також не вистачає медичного персоналу, а в лікарнях багатьох міст немає води.
За даними правозахисників, вакцинація проти коронавірусу на окупованих територіях не здійснюється.
Читайте також:
“Трупи доводиться складувати на підлозі”: сепаратисти “ДНР” визнали, що ситуація з коронавірусом – критична
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!