В ОРДЛО дві третини лікарень заповнені COVID-хворими, – правозахисники

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На тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донецької та Луганської областей дві третини лікарень заповнені хворими на COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні “Східної правозахисної групи” у фейсбуці.

“Дві третини лікувальних закладів заповнені хворими на COVID-19. У більшості окупованих міст заповнені й гінекологічні відділення. Операції щодо гінекології проводять лише у Донецьку та Луганську в обмеженій кількості”, – зазначають в “СПГ”.

Зокрема, правозахисники відзначають, що лише онкологічні відділення не віддають для лікування хворих на коронавірус.

Також не вистачає медичного персоналу, а в лікарнях багатьох міст немає води.

За даними правозахисників, вакцинація проти коронавірусу на окупованих територіях не здійснюється.

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