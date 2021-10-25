СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2784039 +14634
Летальні випадки:
64202 +330
Одужали:
2380374 +4598
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14021250 (+34540). Оновлено: 08:18 25.10.2021
Home / Військо / Україну вперше запросили до розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь у штаб-квартирі НАТО

Україну вперше запросили до розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь у штаб-квартирі НАТО

25/10/2021 16:58

26 жовтня в Брюсселі під головуванням Генерального Секретаря НАТО Єнса Столтенберга  відбудеться засідання вищого дорадчого Комітету Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь.
Вперше за понад півстоліття діяльності Комітету представник України запрошений до участі у питаннях, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, який і представлятиме Україну під час цього заходу.

“Україна раніше залучалась до участі у засіданнях Конференції, але наразі вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО, зокрема, інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей”, – йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Відомо також, що Конференція національних директорів озброєнь Альянсу проходитиме одразу після того, як  21 жовтня 2021 року міністри оборони країн НАТО затвердили новий план оборони союзу під час конфліктів і криз з метою планування негайного формування сил Альянсу “в потрібний час і в потрібному місці”.

У Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі заступника Міністра оборони України Олександра Носова з Національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.

Довідково:
Конференція національних директорів з озброєння (Conference of National Armaments Directors-CNAD) з 1996 року є вищим дорадчим Комітетом Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь. Вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи Конференції залучаються керівники національних відомств або відповідних підрозділів відомств, які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння і військової техніки.

Читайте також:
Ллойд Остін в Києві по суті відкриває Україні двері в НАТО, – Путін

 

Унікальних переглядів: 28
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Сумщині за напад на прикордонників судитимуть підполковника СБУ

До суду скерували обвинувальний акт щодо підполковника Служби безпеки України, який у Сумській області напав на прикордонників. Сдухатиме справу Краснопільський районний суд Сумської області, повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse