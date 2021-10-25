Україну вперше запросили до розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь у штаб-квартирі НАТО

Фото: пресслужба Альянсу

26 жовтня в Брюсселі під головуванням Генерального Секретаря НАТО Єнса Столтенберга відбудеться засідання вищого дорадчого Комітету Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь.

Вперше за понад півстоліття діяльності Комітету представник України запрошений до участі у питаннях, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, який і представлятиме Україну під час цього заходу.

“Україна раніше залучалась до участі у засіданнях Конференції, але наразі вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО, зокрема, інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей”, – йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Відомо також, що Конференція національних директорів озброєнь Альянсу проходитиме одразу після того, як 21 жовтня 2021 року міністри оборони країн НАТО затвердили новий план оборони союзу під час конфліктів і криз з метою планування негайного формування сил Альянсу “в потрібний час і в потрібному місці”.

У Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі заступника Міністра оборони України Олександра Носова з Національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.

Довідково:

Конференція національних директорів з озброєння (Conference of National Armaments Directors-CNAD) з 1996 року є вищим дорадчим Комітетом Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь. Вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи Конференції залучаються керівники національних відомств або відповідних підрозділів відомств, які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння і військової техніки.

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