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Ллойд Остін в Києві по суті відкриває Україні двері в НАТО, – Путін

21/10/2021 20:58

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО – це “проблема”, яка бентежить РФ, а візит глави Пентагону в Київ – це фактичне “відкриття дверей” для України в Альянс.

Про це Путін заявив у четвер, 21 жовтня, під час виступу на міжнародному дискусійному клубі “Валдай”.

“Формальне членство в НАТО може і не відбутися, але військове освоєння території України вже триває і це реально створює загрозу для Російської Федерації… Ось приїхав міністр оборони (США Ллойд Остін до Києва – Н.), який по суті відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяву потрібно і можна саме так трактувати. Ніхто не говорить: “Ні”… Це не гарантія безпеки для Росії – це просто розмови на задану тему і, звичайно, нас це турбує…Що стосується баз, я знаю відповідне конституційне положення України, але навчальні центри ніхто не забороняє мати. А під маркою “навчальних центрів” можна все, що завгодно занести. Завтра під Харковом ракети з’являться, що нам з цим тоді робити? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами, нам під ніс їх засовують. Звичайно, це проблема”.

За його словами, наслідки розширення НАТО військово-стратегічні.

“У Польщі і Румунії встановили системи протиракетної оборони, на які можна встановити “томагавки” (ударні системи), тільки програмне забезпечення потрібно змінити і все”.

Президент Росії також заявив, що ніхто не відреагував на заяву Кремля, що РФ не буде встановлювати в Європі подібних ракет, навіть якщо їм вдасться такі виготовити.

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