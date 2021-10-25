Україна отримає холодильники для COVID-вакцин на $2,8 млн

Фото: пресслужба МОЗ

Україна отримає холодове обладнання вартістю 2,8 млн доларів для ефективного зберігання вакцин від COVID-19.

Про це в понеділок, 25 жовтня, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США на тлі пандемії COVID-19 на національному рівні розпочинає оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин”, – йдеться в повідомленні.

Для задоволення потреб USAID надає 2,8 мільйона доларів, які будуть спрямовані ЮНІСЕФ на закупівлю обладнання пасивного охолодження для безпечного та ефективного транспортування та зберігання вакцин на базі закладів первинної медичної допомоги і при їх використанні мобільними бригадами.

“Кожен повнолітній українець може вакцинуватися від COVID-19 вже сьогодні. У нас достатньо вакцин, щоби вакцинувати 70% населення до кінця року. МОЗ очікує поставки вакцин ще у жовтні-грудні. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам безпечно зберігати і транспортувати все більшу кількість вакцин, які ми отримуємо”, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Наприкінці вересня ЮНІСЕФ доставив першу партію холодового обладнання, що включає 2 700 термосумок, у яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C.

“Надійний холодовий ланцюг – запорука успіху будь-якої програми імунізації. Системне масштабне оновлення холодового ланцюга вже давно було на порядку денному в Україні. В ЮНІСЕФ ми раді підтримати цю важливу справу і вдячні уряду США за його цінний внесок, який уможливив це оновлення. Устаткування, яке ми починаємо доставляти, слугуватиме українцям у кампанії вакцинації проти COVID-19 і залишиться для підтримки національної програми імунізації”, – сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Загалом планується доставити понад 5600 термоконтейнерів, 8100 термосумок, 197 730 холодоелементів, більше 27 480 пристроїв температурного моніторингу.

Обладнання отримають 3 100 пунктів щеплень, 1 034 із яких працюють на базі закладів первинної медичної допомоги та 800 мобільних бригад.

“Як найбільший донор програми COVAX уряд США пишається тим, що разом із Міністерством охорони здоров’я України, ЮНІСЕФ і міжнародною спільнотою здійснює ці історичні заходи, мета яких – швидко розширити доступ до вакцин проти COVID-19. Це інвестиція у розбудову систем холодового ланцюга в Україні допоможе забезпечити належні температурні умови транспортування вакцин і їх зберігання в закладах, які проводять вакцинацію. Завдяки цьому українці отримають кращий доступ до безпечних і якісних вакцин проти COVID-19, а також відбудеться зміцнення національної системи імунізації”, – зазначив директор Місії USAID в Україні Джеймс Гоуп.

На сьогодні USAID виділив близько десяти мільйонів доларів на підтримку вакцинації в Україні та передав майже 2,2 мільйона вакцин від COVID-19 Україні безпосередньо в рамках COVAX.

Надання обладнання є частиною допомоги USAID у відповідь на пандемію на загальну суму понад 50 мільйонів доларів США від початку її спалаху в Україні.

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