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У Молдові вперше відкрили провадження за фактом узурпації влади

25/10/2021 21:03

Прокуратура Молдови з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ (PCCOCS) вперше порушила кримінальну справу за фактом узурпації влади в квітні 2021 року.

Про це у понеділок, 25 жовтня, повідомили в пресслужбі відомства в коментарі агентству “Інтерфакс”.

В основу справи покладено факт призначення тодішньою парламентською більшістю – Партією соціалістів і партією “Шор” – судді Конституційного суду (КС).

“Прокурори вважають, що тоді була незаконно відсторонена голова КС Домніка Маноле, а Борис Лупашку призначений замість неї суддею КС. Згідно з матеріалами слідства, ці факти слід розглядати не просто як порушення закону – йдеться про “узурпацію посади судді КС, а також узурпацію влади в країні”, – передає агентство.

23 квітня депутати тодішньої більшості скасували указ про призначення Маноле суддею КС і призначили на цю посаду Лупашка. Через добу депутати опозиційної тоді партії “Дія і солідарність” (PAS) Серджіу Литвиненко і Вірджиліу Писларюк звернулися в Генпрокуратуру, вимагаючи розслідувати спробу узурпації влади. Тодішній генпрокурор Олександр Стояногло відмовився порушувати кримінальну справу щодо зазначених подій, але тепер прокурори вирішили повернутися до цієї справи.

За кілька днів Лупашку сам відмовився від посади члена Конституційного суду, а КС визнав неконституційним рішення парламентської більшості про відкликання з посади судді Маноле.

Після цього Конституційний суд ухвалив низку рішень, які привели до дострокових виборів, на яких переконливу перемогу здобула партія PAS, отримавши всю владу в країні.

На початку жовтня генеральний прокурор Стояногло був відсторонений від посади. Стосовно нього порушено кримінальні справи за п’ятьма статтями обвинувачення: зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, пасивна корупція, надання неправдивих свідчень, отримання вигоди з впливу. Рішенням суду його доправили під домашній арешт на 30 діб.

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