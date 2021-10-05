У Молдові затримали генерального прокурора, – ЗМІ

Олександр Стояногло, генпрокурор Молдови

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло, відсторонений у вівторок з посади через порушення проти нього кримінальної справи, затриманий співробітниками Служби інформації і безпеки,

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляють молдовські ЗМІ з посиланням на прокурорів, які були свідками затримання, передає “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з відеоматеріалами, розміщеними у соціальних мережах, незадовго до цього в будівлю генпрокуратури приїхали співробітники прокуратури з боротьби з корупцією і люди в масках і в формі Служби інформації і безпеки.

У генеральній прокуратурі тривають обшуки.

Раніше відповідно до рішення Вищої ради прокурорів (ВРП) прокурор Віктор Фуртуне, призначений для розслідування дій Стояногло, схвалив рішення про порушення кримінальної справи стосовно генпрокурора. Стояногло і його заступники були відсторонені від посади.

Стояногло звинувачують у скоєнні низки сумнівних транзакцій із олігархом В’ячеславом Платоном, який втік із країни.

Минулого тижня були ухвалені поправки в законодавство, згідно з якими президент країни і Вища рада прокурорів отримали право створити комісію для оцінки діяльності генпрокурора. У разі незадовільної оцінки Генпрокурор може бути достроково відправлений у відставку.

Президент Майя Санду неодноразово виступала з критикою на адресу Стояногло, не приховуючи наміру домогтися його звільнення з посади генпрокурора. Нова влада незадоволена ходом розслідування резонансних справ, зокрема щодо вкраденого з банківської системи мільярда доларів.

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