У Молдові затримали генерального прокурора, – ЗМІ

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло, відсторонений у вівторок з посади через порушення проти нього кримінальної справи, затриманий співробітниками Служби інформації і безпеки,
Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляють молдовські ЗМІ з посиланням на прокурорів, які були свідками затримання, передає “Інтерфакс-Україна”.
Згідно з відеоматеріалами, розміщеними у соціальних мережах, незадовго до цього в будівлю генпрокуратури приїхали співробітники прокуратури з боротьби з корупцією і люди в масках і в формі Служби інформації і безпеки.
У генеральній прокуратурі тривають обшуки.
Раніше відповідно до рішення Вищої ради прокурорів (ВРП) прокурор Віктор Фуртуне, призначений для розслідування дій Стояногло, схвалив рішення про порушення кримінальної справи стосовно генпрокурора. Стояногло і його заступники були відсторонені від посади.
Стояногло звинувачують у скоєнні низки сумнівних транзакцій із олігархом В’ячеславом Платоном, який втік із країни.
Минулого тижня були ухвалені поправки в законодавство, згідно з якими президент країни і Вища рада прокурорів отримали право створити комісію для оцінки діяльності генпрокурора. У разі незадовільної оцінки Генпрокурор може бути достроково відправлений у відставку.
Президент Майя Санду неодноразово виступала з критикою на адресу Стояногло, не приховуючи наміру домогтися його звільнення з посади генпрокурора. Нова влада незадоволена ходом розслідування резонансних справ, зокрема щодо вкраденого з банківської системи мільярда доларів.
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