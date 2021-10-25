Прем’єр Польщі обіцяє захищати країну від “третьої світової війни” з боку Євросоюзу

Матеуш Моравецький

Глава польського уряду Матеуш Моравецький у розпал нової суперечки з Європейським Союзом звинуватив Єврокомісію у тому, що вона приставила його країні “пістолет до голови”.

Про це посадовець заявив у інтерв’ю виданню Financial Times, опублікованому в неділю, 24 жовтня.

Моравецький закликав Брюссель скасувати свої погрози юридичних і фінансових санкцій, якщо він хоче вирішити кризу із верховенством права.

Щоби послабити напруженість у затяжній суперечці, яка викликала побоювання з приводу виходу Польщі з ЄС, Моравецький пообіцяв ліквідувати Дисциплінарну палату Верховного суду, до якої Брюссель мав зауваження.

Однак в інтерв’ю прозвучали дуже різкі слова.

“Якщо Європейська комісія почне третю світову війну, затримуючи обіцяні Варшаві гроші, то буду захищати наші права за допомогою будь-якої зброї, наявної в нашому розпорядженні”, – сказав глава уряду Республіки Польща.

Він заявив, що будь-яке скорочення передбачених Польщі коштів матиме рішучу відповідь.

Раніше Європейський Союз пригрозив Польщі санкціями після того, як на початку жовтня Конституційний суд ухвалив, що ключові елементи законодавства ЄС не відповідають польській конституції, передає “Європейська правда”.

Суперечка вже затримала схвалення Брюсселем виділення Польщі 36 мільярдів євро в рамках Фонду відновлення ЄС після коронавірусу. Деякі держави-члени і деякі члени Єврокомісії також закликали до застосування нового механізму, який може поставити під загрозу утримання десятків мільярдів євро з фондів згуртованості ЄС, що виплачуються Польщі щороку.

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