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Польща збільшить кількість своїх військових на кордоні з Білоруссю

25/10/2021 18:48

Польща доведе число військових, які допомагають в охороні кордону з Білоруссю, до 10 тисяч.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в понеділок, 25 жовтня, передає агентство PAP.

“Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії” – заявив Блащак.

За його словами, Війська територіальної оборони надають допомогу в проведенні операції і допомагають мешканцям прикордонних районів.

Нагадаємо, Польська прикордонна служба повідомила про чергову спробу мігрантів 24 жовтня прорватися з території Білорусі через кордон, у результаті двоє польських солдатів були госпіталізовані.
Як повідомлялося, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих – 350 мільйонів євро.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

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