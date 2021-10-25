Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала концертом до річниці ООН

Фото з ФБ Оксани Линів

Українська диригентка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром Швейцарії на концерті, присвяченому річниці ООН, у Victoria Hall в Женеві.

Про це Линів повідомила у ФБ у понеділок, 25 жовтня.

“Мені важко передати словами, що я зараз відчуваю, і більше я про це напишу вже завтра, але сьогодні відбувся історичний момент, момент, коли слово “Україна” було в кожного на вустах. На запрошення швейцарської сторони мені випала честь виступати на щорічній святковій офіційній події, організованій радою ООН і на концерт були запрошеними постійні представники 193 держав світу. І вперше за історію створення ООН мені, як жінці-диригентці довелося керувати святковим концертом і для багатьох важливих осіб в аудиторії це стало вражаючим і зворушливим фактом. Важко передати словами ту енергію, яка панувала на сцені та в залі. Та найбільше серед всіх відгуків про цей незабутній концерт мене вразили слова мера Женеви: “Ці звучання і музика репрезентували сьогодні найпрекрасніший прапор свободи у світі”, — поділилася враженнями диригентка.

Зазначимо, що світове співтовариство 24 жовтня відзначило 76-ту річницю заснування Організації Об’єднаних Націй.

Довідково:

Оксана Линів — українська диригентка, народилась на Львівщині. Засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, фундаторка і головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

У липні цього року вона стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі в Німеччині, а за місяць під час офіційних заходів до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив диригентку орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

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