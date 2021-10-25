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Одного з ватажків батальйону “Восток” засудили до 10 років ув’язнення

25/10/2021 11:15

Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до десяти років позбавлення волі бойовика терористичної організації так званої “ДНР”.

Про це в понеділок, 25 жовтня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, макіївчанин із позивним “Міха” у 2014 році приєднався до угруповання бойовиків “Восток”.

Радикально налаштований 28-річний чоловік одразу почав просуватися по “кар’єрних сходинках” від командира взводу до заступника командира роти мотострілецького батальйону, а згодом – першого заступника начальника штабу полку. Безпосередньо брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України та співробітників українських правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Красного Партизана, Пантелеймонівки.

Під час відсутності командира полку бойовик виконував його обов’язки та особисто керував незаконним збройним формуванням і, за показами свідків, віддавав накази про проведення бойових дій в Авдіївці, Пісках, Савур-Могилі.

За свої “подвиги” бойовик був неодноразово нагороджений окупаційною адміністрацією.

Також слідством встановлено, що “Міха” співпрацює з російською розвідкою та часто їздить до Російської Федерації.

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

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