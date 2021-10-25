На Херсонщині знайшли повішеним поліцейського

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У лісі біля міста Олешки на Херсонщині в неділю, 24 жовтня, виявили повішеним 32-річного співробітника патрульної поліції.

Про це інформує пресслужба Нацполіції у Херсонській області.

Близько полудня до територіального підрозділу поліції міста Олешки звернувся чоловік, який розповів, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка.

Правоохоронці під час виїзду на місце події з’ясували особу померлого.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Відкрито кримінальне провадження, у межах якого проводяться експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського.

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