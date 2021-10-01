СБУ запобігла замовному вбивству фермера на Херсонщині

Фото: пресцентр СБУ

Співробітники Внутрішньої безпеки СБУ звітують, що запобігли замовному вбивству на Херсонщині. У ході спецоперації вдалося затримати організатора, який спланував ліквідацію місцевого фермера і пообіцяв за це 40 тисяч доларів США.

Про це йдеться в пресрелізі СБУ в п’ятницю, 1 жовтня.

“За даними слідства, замовником та організатором вбивства виявився інший місцевий фермер. Він хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, що мало посилити його власні позиції в регіоні. Утім виконавець замовного вбивства, усвідомлюючи суспільну небезпечність злочинного наміру замовника, повідомив про це СБУ”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці почали документувати протиправну діяльність і затримали організатора під час передачі останнього траншу “винагороди”.

Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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