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На місці середньовічного палацу в Криму окупанти будують храм РПЦ

25/10/2021 21:25

В окупованому Сімферополі на території зі статусом охоронної зони, де був розташований середньовічний палац Калга-султан, ведеться будівництво двоповерхової будівлі і церкви Російської православної церкви.

Про це повідомляє QIRIM.News.

За словами кримського активіста Едема Дудакова, окупаційна влада Сімферополя вивела цю ділянку з охоронної зони на догоду будівництву. Він підкреслив, що статус охоронної зони передбачає проведення археологічних розкопок на земельній ділянці.

“Територія Калга-султан в принципі перебуває в охоронній зоні майбутніх археологічних робіт, але ці дві ділянки виключені з великої охоронної зони. Тобто це тепер не охоронна зона, а охоронна зона знаходиться за межами цих двох ділянок”, – зауважив Дудаков.

За його інформацією, побудована двоповерхова будівля стане комерційним об’єктом.

Раніше в кримських ЗМІ повідомлялося, що в 2018 році залишки палацу Калга-султана в Сімферополі були включені в перелік так званих “нововиявлених об’єктів культурної спадщини Криму». Нібито це дозволить продовжити там “археологічні розкопки”. Палац був резиденцією калга-султана, другої людини в Кримському ханстві. Він міг бути побудований в XV столітті.

У 2017-2018 році археологи в ході розкопок знайшли артефакти: керамічні вироби, багато будівельної кераміки, керамічний водогін, оскільки фарфорового і скляного посуду. Палац Калги-султана був побудований в останній чверті XV – початку XVI століття на березі Салгира на території сучасного окупованого Сімферополя і зруйнований під час навали армії Російської імперії в 1736 році.

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