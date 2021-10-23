Зеленський затвердив склад делегації України для участі в 41-й сесії Генконференції ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 41-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Вона пройде з 9 до 24 листопада 2021 року в Парижі.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному розпорядженні глави держави №564/2021-рп, опублікованому на сайті президента в п’ятницю, 22 жовтня.
Згідно з документом, делегацію очолить перший заступник міністра закордонних справ України, глава Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова. Її заступником у складі делегації призначений посол України у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.
Загалом до складу делегації були включені дев’ятеро людей, що представляють уряд і експертне середовище.
Розпорядженням президента також закріплюється право глави делегації вносити зміни до складу і залучати експертів для забезпечення роботи.
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