Ніч на 22 жовтня в Києві стала найтеплішою за 141 рік

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У Києві ніч на 22 жовтня стала найтеплішою за 141 рік спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 22 жовтня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік. Мінімальна температура не опустилась нижче +12,0°С, що на 1,0°С тепліше, ніж це було у 1889 році, і вище за кліматичну норму 1991–2020 років на 8,5°С”, – йдеться в повідомленні.

У Києві у вересні середньомісячна температура повітря становила 13,6°, що нижче за кліматичну норму 1991–2020 років на 1,3°.

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