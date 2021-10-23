На Хортиці встановили меморіальну дошку загиблим на Донбасі військовим

У Запорізькій області на острові Хортиця відбулося відкриття меморіальної дошки загиблим на сході України бійцям.
Про це інформує служба зв’язків з громадськістю 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.
Розташована вона біля алеї дубів, висаджених у 2018 році в пам’ять про загиблих у Антитерористичній операції, і містить інформацію про локацію.
У заході взяли участь вісім родин військовослужбовців, а також ветерани та волонтери. Серед них − мати загиблого Артема Ревуцького з 93-ї бригади.
Сержант Ревуцький – доброволець, командир відділення – загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла на дорозі в районі с. Новокатеринівка.
2 вересня тіло Ревуцького разом із тілами 87 інших загиблих було привезено до запорізького моргу. Був упізнаний бойовими товаришами та родичами.
У 2018 році на острові Хортиця була висаджена велика алея дубів. Саджанці дерев закупили литовські волонтери і передали українській стороні.
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