Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку Жовкви взяли під варту з альтернативою застави

Підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови офісу президента України взято під варту.
Про це повідомляє у суботу, 23 жовтня, пресслужба Київської міської прокуратури.
“Дарницький районний суд у суботу 23 жовтня 2021 року задовольнив клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва та заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОПУ”, – йдеться в повідомленні.
Одночасно суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад 680 тис. грн для кожного.
Підозрювані – чоловіки двадцяти та двадцяти п’яти років, раніше не судимі. Їх дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 194 (закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчинений шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення та інші особи, які до нього причетні.
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