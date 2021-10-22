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У будинок заступника глави ОП кинули “коктейль Молотова”

22/10/2021 10:54

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який кинув в будинок заступника керівника офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції, коктейль Молотова, внаслідок події постраждалих осіб немає.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, інформує відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні близько 4 години ранку в Дарницькому районі Києва, оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника Голови Офісу Президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що фігурант – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання родом із селища Косарі Кам’янского району Черкаської області.

Громадянин розповів поліції, що він на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи.

“З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер «Телеграм». Обіцяли заплатили 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі”, – уточнюється у повідомленні.

Наразі кіберполіція та інші оперативна служби працюють над встановленням особи замовника злочину та його мотивів. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Нагадаємо, що 1 червня в ОПУ поінформували, що було запроваджено посаду заступника керівника офісу орезидента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України, і що цю на той момент нову посаду обійматиме Ігор Жовква.

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Україна

У будинок заступника глави ОП кинули “коктейль Молотова”

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який кинув в будинок заступника керівника офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції, коктейль Молотова, внаслідок події постраждалих осіб немає. Про це в...

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