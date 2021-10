Єрмак годину говорив із Нуланд про її візит у Росію

Глава офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову із заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, сторони обговорили посилення підтримки США для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Єрмак повідомив у п’ятницю вранці, 22 жовтня.

“Поговорив із Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її нещодавнього візиту в Росію і координували наші подальші спільні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі”, – написав він у твітері.

We discussed the results of her recent visit to Russia and coordinated our further joint efforts to resolve the situation in Donbas.

Нуланд також повідомила про розмову з Єрмаком, назвавши бесіду “хорошою”.

“Хороша розмова сьогодні з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком про моє нещодавній візит у Москву і про те, щоб посилити підтримку США для повного виконання Мінських угод і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – написала Нуланд на своїй сторінці у твітері.

Good conversation today with 🇺🇦 Presidential Office Head @AndriyYermak about my recent visit to Moscow and to reinforce U.S. support for full implementation of the Minsk agreements and Ukrainian sovereignty within its internationally-recognized borders.

— Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) October 22, 2021