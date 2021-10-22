Єрмак годину говорив із Нуланд про її візит у Росію

Глава офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову із заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, сторони обговорили посилення підтримки США для врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це Єрмак повідомив у п’ятницю вранці, 22 жовтня.
“Поговорив із Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її нещодавнього візиту в Росію і координували наші подальші спільні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі”, – написав він у твітері.
Had a talk with @UnderSecStateP
We discussed the results of her recent visit to Russia and coordinated our further joint efforts to resolve the situation in Donbas.
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 22, 2021
Нуланд також повідомила про розмову з Єрмаком, назвавши бесіду “хорошою”.
“Хороша розмова сьогодні з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком про моє нещодавній візит у Москву і про те, щоб посилити підтримку США для повного виконання Мінських угод і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – написала Нуланд на своїй сторінці у твітері.
Good conversation today with 🇺🇦 Presidential Office Head @AndriyYermak about my recent visit to Moscow and to reinforce U.S. support for full implementation of the Minsk agreements and Ukrainian sovereignty within its internationally-recognized borders.
— Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) October 22, 2021
Нуланд відвідала Москву 11-13 жовтня. На порядку денному візиту значилася зустріч із керівництвом МЗС РФ, а також із заступником адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.
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