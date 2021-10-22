В Україні пік COVID-захворюваності тільки починається, добова смертність може сягнути тисячі людей, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні лише починається пік захворюваності на COVID-19 і кількість померлих від її наслідків за добу може збільшитись до тисячі. Виправити ситуацію може лише вакцинація.
Як передає “Новинарня“, про це посадовець сказав за підсумками засідання РНБО у п’ятницю, 22 жовтня.
“Ми зараз тільки починаємо з вами входити в цей пік (епідемії, – “Н”) і велика проблема є на сьогоднішні, коли люди, не вакцинуючись, потрапляють в лікарні. Після цього ми сьогодні маємо рекорд по людях, які померли від “ковіду”. Це дуже страшна ситуація. На превеликий жаль, кількість людей, які будуть гинути від COVID-19, може перевалити за 1 000 осіб на добу. І проблема саме в вакцинації”, – наголосив Данілов.
Він нагадав, що понад 90% осіб, які помирають від коронавірусу, є невакцинованими.
Секретар Радбезу нагадав, що наразі в Україні в достатній кількості є якісні вакцини та створені всі умови для отримання щеплень.
“Якщо наша країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, у нас буде дуже-дуже велика проблема”, – застеріг Данілов.
Він також зазначив, що у керівництва країни на сьогодні є чітке розуміння того, що відбувається в різних регіонах з захворюваністю, і на порталі РНБО є інтерактивна карта, де можна ознайомитись з динамікою захворюваності.
Данілов також звернув увагу, що штам “Дельта” у 4-4,5 рази збільшив потребу хворих в кисні, ніж це було раніше, і закликав українців вакцинуватись:
“У нас достатньо ліків, але ще раз наголошую: якщо ми спільно не будемо робити вакцинацію, нас можуть чекати дуже складні часи”, – сказав посадовець.
Він також повідомив, що під час засідання РНБО міністру охорони здоров’я Вікторові Ляшку доручено виконати програму з вакцинації.
“Ми прийняли рішення, що міністр охорони здоров’я пан Ляшко має забезпечити виконання програми по вакцинації, яка була прийнята раніше. Президент ставив завдання, щоб вона була виконана максимально в стислі терміни, до нового року лишається 70 днів”, – додав секретар РНБО.
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