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Фільм Сенцова “Носоріг” покажуть на міжнародному фестивалі в Данії

22/10/2021 14:04

У Данії на щорічному міжнародному фестивалі “CPH PIX”, який пройде з 9 по 14 листопада, відбудеться показ фільму “Носоріг”, знятий українським режисером із Криму, колишнім політв’язнем Кремля Олегом Сенцовим.

Про це повідомили в Посольстві України в Королівстві Данія.

На фестивалі “CPH PIX” стрічка “Носоріг” демонструватиметься:

  • у четвер, 11 листопада о 21:30 в кінотеатрі «Дагмар» (Jernbanegade 2, 1608 København V);
  • а також у суботу, 13 листопада о 19:00 в кінотеатрі «Сінематекет» Данського інституту кіно (Gothersgade 55, 1123 København K);

13 листопада в кінотеатрі “Сінематекет” кінопоказу передуватиме коротка розповідь про Україну 90-х Віри Сквирської, вченої кафедри міжкультурних та регіональних досліджень Копенгагенського університету.

“Носоріг” розповідає про хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Там він починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Стрічка заснована на реальних подіях того часу. Ми показуємо правдиві 90-е, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія”, – йдеться в описі фільму.

Зйомки фільму проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Головні ролі у фільмі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова.
Оператором-постановником стрічки виступив польський оператор Богуміл Годфрейув, який працював над фільмом «Чоловіча справа», що був номінований на «Оскар».
Світова прем’єра фільму відбудеться 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти». «Носоріг» створений у копродукції України, Польщі та Німеччини.

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