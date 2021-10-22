Депутатці з “Голосу” у Верховній Раді розбив голову дверний засув

Фото з ФБ Ольги Стефанишиної

У будівлі парламенту травмувалася депутатка від фракції “Голос” Олександра Устінова – їй на голову впав дверний засув.

Про це у п’ятницю, 22 жовтня, повідомила депутатка Верховної Ради Ольга Стефанишина (“Голос”).

“Ранок починається не з кави. А з… швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі”, – написала Стефанишина у фейсбуці і опублікувала фото.

На світлинах видно, що лікарі надають допомогу постраждалій. Устінова лежить і приймає крапельницю, її голова розбита до крові.

Сама Устінова пізніше також опублікувала фото із закривавленою головою.

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