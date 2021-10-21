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Україна і Британія ведуть переговори про продаж ракет для літаків і катерів, – The Times

21/10/2021 12:03

Україна веде переговори з Великою Британією про продаж ракет класу “земля-земля” для патрульних катерів і ракет класу “повітря-земля” для літаків.

Про це інформує видання The Times.

Зазначається, що Міноборони Британії обговорює продаж морських ракет класу “земля-земля”, які можуть вражати низку цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Сторони також обговорюють ракети класу “повітря-земля” Brimstone, які, ймовірно, коштуватимуть понад 100 тис. фунтів стерлінгів кожна, для українських літаків. Британські ВПС використовували ракети Brimstone проти “Ісламської держави”, тому що вони можуть вражати невеликі, швидко рухомі цілі.

Фото: Duch.seb/Wikipedia

Британія вперше веде переговори з Україною про продаж летальної зброї. Пропозиції надходять на тлі побоювань в Міністерстві оборони України з приводу того, що Російська Федерація може спробувати використовувати газову кризу для захоплення більшої частини своєї території, пише видання.

Український дипломат у розмові з журналістом сказав, що будь-яка ескалація бойових дій між Росією і Україною буде мати “непередбачувані наслідки” для європейської безпеки.

Джерела заявили, що, на їхню думку, основна причина, з якої Росія не намагалася захопити більшу частину України, полягала в тому, що вона залежала від країни, яка є транзитером для її газопроводів в Європу, і через опір з боку українських збройних сил.

Однак російський газопровід “Північний потік-2” дозволить перенаправити потоки газу, тому Європа буде повністю залежати від Москви в поставках газу, а президент РФ Володимир Путін більше не потребуватиме співпраці України.

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