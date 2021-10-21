Україна і Британія ведуть переговори про продаж ракет для літаків і катерів, – The Times

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Україна веде переговори з Великою Британією про продаж ракет класу “земля-земля” для патрульних катерів і ракет класу “повітря-земля” для літаків.

Про це інформує видання The Times.

Зазначається, що Міноборони Британії обговорює продаж морських ракет класу “земля-земля”, які можуть вражати низку цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Сторони також обговорюють ракети класу “повітря-земля” Brimstone, які, ймовірно, коштуватимуть понад 100 тис. фунтів стерлінгів кожна, для українських літаків. Британські ВПС використовували ракети Brimstone проти “Ісламської держави”, тому що вони можуть вражати невеликі, швидко рухомі цілі.

Британія вперше веде переговори з Україною про продаж летальної зброї. Пропозиції надходять на тлі побоювань в Міністерстві оборони України з приводу того, що Російська Федерація може спробувати використовувати газову кризу для захоплення більшої частини своєї території, пише видання.

Український дипломат у розмові з журналістом сказав, що будь-яка ескалація бойових дій між Росією і Україною буде мати “непередбачувані наслідки” для європейської безпеки.

Джерела заявили, що, на їхню думку, основна причина, з якої Росія не намагалася захопити більшу частину України, полягала в тому, що вона залежала від країни, яка є транзитером для її газопроводів в Європу, і через опір з боку українських збройних сил.

Однак російський газопровід “Північний потік-2” дозволить перенаправити потоки газу, тому Європа буде повністю залежати від Москви в поставках газу, а президент РФ Володимир Путін більше не потребуватиме співпраці України.

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