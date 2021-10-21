Передане Україні науково-дослідне судно Belgica прибуло до Одеси

Науково-дослідне судно Belgica в Одесі. Жовтень 2021. Фото Думская

Науково-дослідне судно Belgica, яке Україні передано згідно до угоди з ЄС, причалило 21 жовтня до Одеського морского вокзалу.

Об 11:15 в четвер, 21 жовтня, судно пришвартувалося біля 19-го причалу морського вокзалу Одеси, поруч з українським судном льодового класу James Clark Ross.

На борту – 12 українських моряків і науковців Українського центру екології моря та Інституту морської біології.

“Якщо раніше нам доводилось фрахтувати судна для моніторингу Чорного моря, то відтепер можемо здійснювати наукові дослідження на власному судні”, – цитує представницю міжнародного проєкту ЄС – ПРООН “Європейський Союз задля удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря” Олену Марушевську “Укрінформ”.

За її словами, поки судно прямувало з порту Зеебрюгге до Одеси, морські біологи Українського центру екології моря та Інституту морської біології здійснювали екологічний моніторинг вод північно-східної Атлантики і Середземного моря, а також відбирали проби морської води і донних відкладень для скринінгу на присутність речовин – забруднювачів і мікропластику та оцінки біорізноманіття.

Науково-дослідне судно Belgica обладнане спеціальними сонарами і ехолотом, здатними сканувати морське дно. До кінця року його переоснастять, після чого морські біологи поновлять наукові дослідження у Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо, що дослідницьке судно Belgica передано Україні згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і відповідним договором між Міндовкілля України та Бельгійським федеральним офісом з наукової політики і Бельгійським інститутом природних наук.

На борту судна є п’ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна).

RV Belgica побудоване у 1984 році. Довжина судна – 51,12 м, ширина – 10 метрів, осадка – 4,6 м, водотоннажність – 1200 тонн. Дальність плавання – 20 тисяч морських миль (37 тис. км) при швидкості 12 вузлів (22 км/год). Максимальна швидкість – 13,5 вузлів (25 км/год).

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