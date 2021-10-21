СБУ затримала співробітника ДБР за фактом провокації підкупу

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Співробітники Служби безпеки України затримали працівника Державного бюро розслідувань за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу).

ПРо це в четвер, 21 жовтня, повідомила пресслужба ДБР.

“Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить все для очищення своїх лав від нечистих на руку працівників. Сьогодні співробітники СБУ затримали працівника ДБР за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДБР надаватиме повне сприяння розслідуванню.

Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування.

“Керівництво ДБР і надалі негайно і жорстко реагуватиме на всі протиправні дії своїх працівників”, – додали в Бюро.

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