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Путін відповів, що думає про ймовірність світової війни

21/10/2021 21:17

У конкретному історичному проміжку немає загрози третьої світової війни, але треба зважати на загрозу “повного взаємного знищення”, вважає президент Володимир Путін.

Про це він заявив у четвер, 21 жовтня, під час виступу на міжнародному дискусійному клубі “Валдай”.

Путіна, зокрема, запитали, як Росія практично може реалізувати “підтримання миру в світі” як “частину” своєї зовнішньої політики.

“Ми багато говоримо позитивного, важливого, але багато речей наші партнери можуть просто не помічати. Тому говорити немає сенсу – треба добиватися того, про що ми говоримо. Це не просте завдання. Ми будемо над цим працювати, безумовно”, – сказав президент РФ.

“Ядерна зброя – це велика відповідальність ядерних держав. У цих умовах… про Третю світову війну говорити немає сенсу. Але існує загроза повного взаємного знищення. Не будемо про це забувати”, – додав Путін.

Варто додати, що представник школи економіки, який запитував про ядерний потенціал РФ, висловив репліку про те, що “поки що ми світової війни не спостерігаємо, принаймні гарячої”, на що Путін закинув з усмішкою: “Сумуєте за цим?”.

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