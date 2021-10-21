Нове найбільше число щеплених за добу в Україні – 251,2 тисячі

В Україні – новий найвищий показник щеплених проти коронавірусу за добу – понад 251 тисячу.

Як передає “Новинарня“, це випливає з ранкового зведення Міністерства охорони здоров’я.

“За добу в Україні (…) 251 254 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані – 85 605 людей”, – розповіли в МОЗ.

Попередній найбільший показних вакцинованих фіксували попередньої доби (226,5 тис. осіб).

Як зазначають у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 117 165 щеплень.

20 жовтня було щеплено: вакциною Pfizer – 126 019 українців, CoronaVac – 79 075, AstraZeneca – 46 160.

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