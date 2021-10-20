В Україні – новий добовий рекорд за числом вакцинованих

Новий найбільший показник щеплених проти коронавірусу за добу зафіксовано в Україні.

Про це повідомляє “Новинарня” з посиланням на ранкове зведення МОЗ.

“226 587 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані – 84 446 людей”, – ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров’я про дані за добу 19 жовтня.

Як інформують ЗМІ, найбільше охочих зробити щеплення – в “червоних” карантинних зонах, де посилили обмеження для невакцинованих. Там у пункти щеплення подекуди утворилися черги на сотні метрів.

Як інформують у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

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