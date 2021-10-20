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Уряд не планує вводити повний локдаун та зупиняти економіку

20/10/2021 13:42

Влада не планує вводити повний локдаун в Україні, але наголошує на необхідності масової вакцинації.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 20 жовтня.

“Навіть у червоній зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація”, – сказав прем’єр, якого цитує “Українська правда”.

Шмигаль наголосив, що нині Україна зіштовхнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії. Є надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в “червону” зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями.

Постійно підключаються нові лікарні та збільшується кількість лікарів, які протидіють коронавірусу, але зупинити пандемію неможливо, якщо українці не будуть вакцинуватися, наголосив прем’єр.

Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень. Шмигаль закликав людей не чекати “червоних” зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз.

Прем’єр нагадав, що 21 жовтня починають діяти нові правила пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Йдеться про залізничний, авіаційний та автобусний транспорт.

Громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуються.

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