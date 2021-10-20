СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2679185 +18912
Летальні випадки:
61843 +495
Одужали:
2344799 +7605
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13709705 (+67258). Оновлено: 08:12 20.10.2021
Home / Україна / У Києві зросте плата за проїзд у транспорті

У Києві зросте плата за проїзд у транспорті

20/10/2021 17:23

У Києві плата за проїзд у комунальному громадському транспорті зросте через ціни на енергоносії.

Про це повідомив у середу, 20 жовтня, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

“Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників”, – розповів він.

За словами Поворозника, в умовах підвищення тарифів на енергоносії залишити чинну вартість проїзду означатиме “загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств”.

Відтак місто розпочало процедуру з підвищення тарифу, наразі очікуються пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, пропозицію подадуть на обговорення громадськості.

За словами Поворозника, влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема, у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах.

Він зазначив, що місто “якомога довше відтерміновував момент підвищення вартості проїзду”. Проте після того, як місто погодилося компенсувати різницю у тарифі на тепло для населення коштом місцевого бюджету, фінансувати “і так дотаційний громадський транспорт” стало неможливо.

Всі наявні пільги на проїзд для киян збережуться.

Читайте також:
Уряд спростив призначення субсидій на комуналку для безробітних

Унікальних переглядів: 75
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві зросте плата за проїзд у транспорті

У Києві плата за проїзд у комунальному громадському транспорті зросте через ціни на енергоносії. Про це повідомив у середу, 20 жовтня, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. “Це –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse