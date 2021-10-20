Росія та Білорусь анонсували на 2023 рік навчання “Щит Союзу”

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу

Росія і Білорусь в 2023 році проведуть нові масштабні військові навчання “Щит Союзу”. Це аналог навчань “Захід”, які проводяться на білоруській території.

Про це повідомляє в середу, 20 жовтня, агентство “РИА Новости”.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, на спільній колегії військових відомств РФ і Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Зокрема, було затверджено план забезпечення військової безпеки до 2024 року.

“Найбільш масштабним заходом, передбаченим цим документом, стануть спільні навчання “Щит Союзу”, які проведемо в 2023 році”, – сказав Шойгу.

Зазначимо, зазвичай спільні навчання проводяться один раз на два роки по черзі – на території Білорусі вони називаються “Захід”, в Росії – “Щит Союзу”.

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