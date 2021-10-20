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Президент відзначив нагородами трьох офіцерів

20/10/2021 11:06

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців.

Відповідний указ №543/2021 опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєно “за самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку”.

Президент, зокрема, відзначив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня полковника Костянтина Туренка.

Крім того, медалі “За військову службу Україн” отримали полковник Сергій Крутінь та капітан Артем Півень.

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