На Харківщині чоловік влаштував погром у COVID-лікарні після смерті матері. Заклад охороняє поліція

Фото пресслужби поліції

В інфекційному відділенні Куп’янської міської лікарні у Харківській області стався конфлікт, під час якого 35-річний чоловік пошкодив двері у відділенні.

Про це у вівторок, 19 жовтня, поінформувала пресслужба обласного управління поліції.

Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство, поліція відкрила кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, причиною агресивної поведінки громадянина стала звістка про смерть його матері і відмова медичного персоналу лікарні в проханні попрощатися з померлою. Поліція отримала повідомлення про конфлікт 17 жовтня.

Як видно на фото, яке опублікувала поліція, чоловік розбив скло в дверях.

Глава комунального підприємства “Куп’янське територіальне медичне об’єднання” Євген Синько у коментарі, який опублікували на YouTube-каналі міськради 19 жовтня, розповів, що інцидент стався в приймальному відділенні лікарні.

“Чотири дні тому молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна в приймальному відділенні COVID-госпіталю, перевернув меблі, зіпсував обладнання, яке там було, поваляв кисневі балони. Ми звернулися із заявою в поліцію. Є домовленість з начальником поліції: від сьогодні в нас буде чергування патрульної поліції біля COVID-стаціонару, щоб гарантувати безпеку пацієнтів і персоналу”, – повідомив він.

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