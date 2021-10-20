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Мінкульт вніс іще сімох культурних діячів РФ у список осіб, що становлять загрозу безпеці України

20/10/2021 22:05

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло ще сімох російських діячів культури до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

Оновлений перелік оприлюднений на сайті МКІП.

До списку увійшли: російський режисер Максим Бріус, продюсер і сценарист Генріх Кен, продюсер Сергій Щеглов, актор Михайло Вассєрбаум, оператори Владислав Гурчін, Олександр Полагаєв і Гарік Жамгарян.

Станом на 20 жовтня, в переліку перебуває 213 російських культурних діячів.

Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.

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Україна

Мінкульт вніс іще сімох культурних діячів РФ у список осіб, що становлять загрозу безпеці України

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло ще сімох російських діячів культури до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. Оновлений перелік оприлюднений на сайті МКІП. До...

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