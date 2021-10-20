У Канаді почнуть будувати космодром для пусків на українському ракетоносії “Циклон 4М”

Циклон-4М

Наприкінці 2021 року в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії “Циклон 4М”.

Про це повідомив у вівторок, 19 жовтня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Відомо, що наразі вирішені всі бюрократичні питання з обох сторін.

Вже обговорено деталі реалізації цього амбітного проєкту з президентом та головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє.

У проєкті беруть участь вітчизняні державні підприємства – “Конструкторське бюро “Південне” та “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова”.

Мінстратегпром у межах своїх повноважень готовий надавати сприяння підприємствам космічної галузі України під час реалізації проєкту.

Також відомо, про попередні домовленості з компаніями з США щодо запуску їхніх супутників українським ракетою-носієм “Циклон-4М”. Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту “Циклон-4М” передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки.

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