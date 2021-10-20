Apple позначила окупований Крим частиною РФ: МЗС доручило посольству США розібратися

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Міністерство закордонних справ України доручило посольству України у США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися, чому в застосунку Apple Music окупований Крим зображений як частина Росії.

Про це в середу, 20 жовтня, повідомив речник МЗС у коментарі агентству “Інтерфакс” Олег Ніколенко.

“Міністерство закордонних справ уже доручило посольству України у США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в цій ситуації”, – підкреслив він.

Ніколенко нагадав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України.

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