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Зв’язок в ООС базується на американських засобах криптозахисту, противник нас не чує, – Таран

19/10/2021 14:44

Матеріально-технічна допомога від Сполучених Штатів Америки підвищує спроможності українського війська, в зоні проведення операції Об’єднаних сил – зокрема.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран у вівторок, 19 жовтня, під час спільного з міністром оборни США Ллойдом Остіном брифінгу для українських та американських журналістів.

“Допопомога від США збільшує наші спроможності. Кілька прикладів. Наша система зв’язку на передовій в зоні ООС базується на американських засобах радіозв’язку, американських засобах криптозахисту. Наскільки вона ефективна? Вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення”,  – сказав Таран.

Він нагадав і матеріально-технічну допомогу від США, яку Україна отримує для посилення боєздатності на морі. Зокрема, Таран нагадав “Айленди” та потенційне отримання катерів MarkVI.

“Також ми отримуємо від них (Америки – Н.) засоби контрбатарейної боротьби. Зокрема, ви всі мали можливість побачити радіолокаційну станцію для контрбатарейної боротьби, яку ми нещодавно продемонстрували всім на Михайлівській площі. Це дійсно підвищує наші спроможності. Наскільки ефективно? Дуже ефективно. І ми дуже вдячні за таку допомогу”, – наголосив міністр.

“Ми очікуємо, що США і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, нашу територіальну цілісність й усілякими доступними методами утримуватимуть Росію від подальшого поширення агресії, від переростання конфлікту в повномасштабну війну. Засоби впливу США – це і дипломатичні, і воєнні, це і допомога нам воєнно-технічна, це все те, що ми на теперішній час отримуємо від США”, – резюмував Таран.

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