Таран відкинув порівняння України з Афганістаном в контексті американської підтримки

Андрій Таран, фото пресслужби МОУ

Міністр оборони України Андрій Таран вважає недоречними паралелі з порівнянням України та Афганістану в контексті підтримки з боку Сполучених Штатів Америки.

Таку думку він висловив у вівторок, 19 жовтня, під час спільного з міністром оборони США Ллойдом Остіном брифінгу для ЗМІ.

Про це Таран заявив, відповідаючи на запитання американської журналістки про те, чи має він “якісь хвилювання” з приводу меседжу, який поширює Росія про США як буцімто “ненадійного партнера” після згортання американської місії в Афганістані.

“Я б не хотів порівнювати відносини США з Україною та відносини США з Афганістаном. Україна — це країна, яка бореться за свою незалежність та територіальну цілісність. США розуміють важливість боротьби України за свою незалежність та стримання російської агресії. Також чудово розуміють, що Україна стоїть на передньому краї боротьби з російською експансією, з прагненням Росії відродити свої імперські амбіції й таким чином створити загрозу для всього Європейського континенту. У нас немає жодних сумнівів у відданості США в питаннях підтримки України”, – сказав Таран.

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