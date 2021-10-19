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Співучасник пострілу з РПГ по “112 каналу” отримав три роки умовно

19/10/2021 16:49

Шевченківський районний суд міста Києва присудив 3 роки умовно члену так званої “ПВК Семенченка” Костянтину Нікитенку, який визнав причетність до пострілу по будівлі “112 каналу” у липні 2019 року.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста Києва від 9 вересня.

Суд затвердив червневу угоду Нікитенка зі слідством. Його визнали винним в участі у незаконному збройному формуванні і проведенні терористичного акту.

У рішенні суду йдеться про компанію (воєнізоване формування) “Donbass Battalion corporation”, яку створили у 2018 році і зареєстрували у США. Члени формування побудували та облаштували в Україні тренувальну базу на зразок військової.

В Україні воно діяло під виглядом охоронної фірми ТОВ “Донкорп Україна”. Нікитенко спочатку був у батальйоні “Донбас”, а пізніше долучився до новоствореної “охоронної фірми”, де мав займатися підготовкою новобранців.

Згідно із матеріалами справи, які є в наявності “Української правди”, ініціював теракт біля “112 каналу” Семен Семенченко. Він, у свою чергу, доручив організацію Вадиму Боровику, який залучив Нікитенка для полегшення операції.
Перед здійсненням теракту Боровик і Нікитенко приїхали у прилеглі квартали на автомобілі і у наперед підготовленому місці забрали ручний протитанковий гранатомет РПГ-22. Далі вони на велосипедах попрямували до будівлі “112 каналу”.

Сам постріл приблизно о 3 годині 20 хвилин ночі здійснив Боровик. Нікитенко був на чатах.

Суд присудив Нікитенку покарання у виді п`яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання і встановив 3 роки іспитового строку.

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Україна

Співучасник пострілу з РПГ по “112 каналу” отримав три роки умовно

Шевченківський районний суд міста Києва присудив 3 роки умовно члену так званої “ПВК Семенченка” Костянтину Нікитенку, який визнав причетність до пострілу по будівлі “112 каналу” у липні 2019 року....

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