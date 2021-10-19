Рада розблокувала підписання закону про олігархів

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Верховна Рада відхилила 12 проєктів постанов про скасування рішення парламенту від 23 вересня щодо ухвалення закону про деолігархізацію і цим самим розблокувала його підписання Головою ВР та Президентом України.

Таке рішення ухвалили під час чергового засідання у вівторок, 19 жовтня, передає “Укрінформ”.

Зазначається, що жоден з проєктів постанов “Про скасування рішення Верховної Ради України від 23.09.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” не набрав мінімально необхідних для ухвалення рішення 226 голосів народних депутатів.

Так, авторами 11 проєктів є народні депутати від парламентської фракції “Європейська солідарність”. Усі вони аргументували необхідність скасування відповідного рішення ВР тим, що ухвалення закону про олігархів начебто відбулося з грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради.

Водночас автори одного проєкту постанови, парламентарії від фракції “Опозиційна платформа – За життя” наполягали на скасуванні рішення ВР щодо ухвалення документа, бо вважають, що під час його розгляду були порушені деякі положення статей Регламенту ВР. Окрім цього, на їхню думку, були порушені права народного депутата на обговорення поданих поправок і пропозицій, а також на завчасне надання матеріалів до дня розгляду.

Напередодні, 23 вересня 2021 року, Верховна Рада ухвалила закон “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, №5599.

Депутати розглядали законопроєкт у другому читанні постатейно, застосувавши до нього відповідну процедуру, передбачену статтею 119 Регламенту Верховної Ради. Під час голосування одночасно було враховано правки №396, №398, №406, які суперечать одна одній. Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту переголосувати закон для виправлення неузгодженостей згідно зі статтею 131 Регламенту Верховної Ради України.

Руслан Стефанчук заявив, що ухвалений закон не містить суперечностей.

Дмитро Разумков, який на час ухвалення закону обіймав посаду Голови Верховної Ради, наполягає, що підписати документ має він.

Новопризначений Голова ВР Руслан Стефанчук каже, що не бачить у Регламенті ВР статті, яка визначає, що закон має підписувати виключно чинний на момент розгляду та ухвалення спікер.

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