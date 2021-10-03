Президент готовий нести політичну відповідальність через закон про олігархів

Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що нестиме політичну відповідальність, якщо порушить “антиолігархічний” закон.

Про це він сказав під час пресконференції у Трускавці в неділю, 3 жовтня, передає “Укрінформ”.

“Чесно кажучи, у мене найбільша відповідальність, яка вона є, через такі зустрічі (з олігархами – “Н”), тому я зацікавлений у тому, щоб вони були публічними. У мене відповідальність одна – політична. Вона вдарить по президенту, по офісу президента, в принципі, по рейтингу і влади, і партії, тому що рейтинг партії “Слуга народу” дуже залежить від рейтингу президента Зеленського. Тому політична відповідальність – найпотужніша, яка в мене є”, – розповів Зеленський.

За словами глави держави, він зацікавлений лише в публічних та конструктивних зустрічах із представниками великого бізнесу, які мають відбуватися в ОП.

Зеленський пояснив, що причинами для таких зустрічей можуть бути, зокрема, боротьба з COVID-19 та розбудова потужної спортивної інфраструктури.

“Я буду зацікавлений у зустрічі з великим бізнесом перед тим, як ми точно будемо знати, що Україна прийматиме Олімпіаду. Це треба готувати заздалегідь. Я говорю не тільки про зимову Олімпіаду, а про, в принципі, побудову спортивної інфраструктури… Бюджетних грошей не вистачить, тому будемо говорити з бізнесом”, – додав Зеленський.

Він додав, що інші зустрічі з великим бізнесом його “не цікавлять, немає часу”.

Як повідомляла “Новинарня“, 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599).

Експрес-процедура його прийняття спричинила жорстку критику з боку опозиції.

Кажуть, що під час голосування було одночасно враховано правки №396, №398, №406, які суперечать одна одній.

У парламенті зареєстровано 12 проєктів постанов щодо скасування рішення ВР про ухвалення “антиолігархічного” закону в цілому. Спікер Дмитро Разумков заявив, що підпише закон і направить його на підпис президенту Володимиру Зеленському у проголосованій парламентом редакції одразу після відхилення проєктів постанов про його скасування.

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