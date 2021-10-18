Після деокупації Україна “удосконалить” адміністративно-територіальний устрій Криму, – Мінреінтеграції

Фото Новинарні

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відповіли, що ні про яке скасування автономного статусу АРК в плані деокупації мова не йде.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко в коментарі “РБК-Україна”.

“Ми не говоримо про зміну статусу “автономна республіка”. Зміна цього статусу – це зміна Конституції. Це дуже складна річ, і я не думаю, що в плані дій з деокупації Криму ми могли б закладати якісь зобов’язання щодо зміни нашої Конституції”, – зазначив заступник міністра.

За його словами, може бути лише “удосконалення” адміністративно-територіального устрою півострова. Йдеться, скажімо, про створення об’єднаних територіальних громад, перейменування населених пунктів тощо.

У Представництві президента України в АРК Крим заявили, що спочатку необхідно буде проаналізувати, як відбудеться відновлення українського контролю над територією.

“Після цього, можливо, буде прийнято рішення державою про зміну статусу цієї території”, – каже перший заступник голови представництва Дар’я Свиридова.

У будь-якому випадку, сказала вона, остаточне рішення про зміну статусу Криму буде приймати парламент, а не уряд.

Читайте також:

“Повернемо український Крим”: уряд затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції півострова