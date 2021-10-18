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У Києві загинув спецпред України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський

18/10/2021 13:23

У Києві в суботу, 16 жовтня, загинув спецпредставник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що Крижанівський “трагічно загинув 16 жовтня на 60-му році життя”.

“Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття родині та близьким Віктора Крижанівського”, – йдеться в повідомленні.

Раніше в поліції повідомляли, що 16 жовтня на столичних Осокорках виявили тіло 60-річного чоловіка.

Як підтвердило виданню джерело в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Крижанівського. У МЗС також підтвердили відповідну інформацію.

Зокрема, у поліції попередньо встановили, що 60-річний чоловік упав зі сходів у власному будинку, де мешкав один. Потім він піднявся і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила домробітниця.

Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, зазначають правоохоронці.

За цим фактом слідчий відділ Дарницького управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою “нещасний випадок”). Досудове розслідування триває.

Віктор Крижанівський розпочав роботу в МЗС України в 1992 році.

З 2003 року до 2005 року працював заступником керівника ГУ з питань зовнішньої політики адміністрації президента України. З 2010 року до 2017 року обіймав посаду посла України в Естонії.

Із 2017 року був спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

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