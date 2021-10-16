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ООС: вісім обстрілів, 120-ті міномети біля Новозванівки й Золотого, один воїн поранений

16/10/2021 08:42

 

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український воїн отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці вчинили два обстріли з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

У районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

У бік Новотошківського противник відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл із великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний, розповіли у пресцентрі ООС.

“На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,
не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку з початку доби 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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