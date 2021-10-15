На Покрову росіяни тричі обстріляли позиції ЗСУ, біля Катеринівки гатили зі 120-мм мінометів

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Катеринівки противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, – сказано в повідомленні.
Станом на сьому годину ранку з початку доби 15 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – заявили у штабі ООС.
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