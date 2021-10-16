РНБО розширила санкції за вибори в Криму та зупинила російську мережу магазинів MERE

Засідання РНБО. Ілюстративне фото

Рада нацбезпеки і оборони України за матеріалами СБУ схвалила рішення про економічні санкції стосовно учасників та організаторів виборів до Державної думи РФ, які відбулися на території тимчасово окупованого Криму у вересні.

Таке рішення РНБО прийняла на засіданні в п’ятницю, 15 жовтня, повідомив пресцентр Служби безпеки України.

“Як і будь-які російські вибори на українській території – це порушення міжнародного права, демократичних прав і свобод громадян. Нові санкції стосуються ще 121 фізичної особи. Це переважно члени виборчих комісій і кандидати в депутати”, – повідомив голова СБУ Іван Баканов.

Також Служба запропонувала посилити введені раніше санкції до 157 осіб, які сприяли окупаційній владі проводити вибори в Криму.

Окрім того, за рекомендацією СБУ, економічні санкції буде запроваджено ще до п’яти фізосіб і шести компаній. “Всі вони так чи інакше пов’язані з російською компанією, яка володіє торговою мережею супермаркетів”, – ідеться в пресрелізі СБУ.

Як стало відомо, ідеться про російську мережу магазинів MERE (проєкт власників російської мережі дискаунтерів “Світлофор”).

“Вона (компанія MERE) після сьогоднішнього засідання РНБО не має права працювати [в Україні]”, – сказав на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що єдине місто в Україні, де ще працює MERE – Біла Церква Київської області.

Раніше, в червні, стало відомо, що до кінця місяця мережа MERE планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві, який був закритий у 2020 році, а також має намір відкриття 40 магазинів по Україні до кінця року.

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